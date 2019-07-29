أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس التزام المغرب بـ "نهج اليد الممدودة" تجاه الجزائر.

وقال الملك في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 20 لاعتلائه العرش، في معرض حديثه عن تسوية قضية الصحراء، إن "المسلك الوحيد للتسوية المنشودة (للقضية) لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة في إطار مبادرة الحكم الذاتي".

وتابع قائلا: "ومن هذا المنطلق، فإننا نؤكد مجددا التزامنا الصادق بنهج اليد الممدودة تجاه أشقائنا في الجزائر"، مشيرا إلى "روابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار" التي "تجمع على الدوام الشعبين الشقيقين".

وأضاف العاهل المغربي قائلا: "وهو ما تجسد مؤخرا في مظاهر الحماس والتعاطف التي عبر عنها المغاربة ملكا وشعبا بصدق وتلقائية دائما للمنتخب الجزائري خلال كأس إفريقيا للأمم في مصر الشقيقة، ومشاطرة الشعب الجزائري مشاعر الفخر والاعتزاز بالتتويج المستحق بها، وكأنه بمثابة فوز للمغرب أيضا".

وأكد الملك أن "هذا الوعي والإيمان بوحدة المصير والرصيد التاريخي والحضاري المشترك، هو الذي يجعلنا نتطلع بأمل وتفاؤل إلى العمل على تحقيق طموحات شعوبنا المغاربية الشقيقة إلى الوحدة والتكامل والاندماج".

المصدر: RT