نصر الله ينفي استخدام "حزب الله" مرفأ بيروت لنقل الأسلحة

نفى الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، صحة التصريحات الإسرائيلية حول استخدام الحزب لمرفأ بيروت لنقل الأسلحة.

وقال نصر الله في خطاب له، اليوم الجمعة: "أنفي الادعاء الاسرائيلي بأن حزب الله يستخدم مرفأ بيروت لادخال السلاح، وهذا (الادعاء) يهدف للوصاية على المرفأ والمطار والحدود لتحقيق ما عجزوا عن تحقيقه في عدوان تموز (عام 2006)".

وجاء ذلك ردا على تصريحات مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، الذي قال يوم الثلاثاء الماضي إن "إسرائيل اكتشفت في 2018 و2019 أن إيران وفيلق القدس زادا من استخدام القنوات البحرية المدنية"، مضيفا أن مرفأ بيروت تحول إلى "مرفأ حزب الله"، حسب قوله.

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كما تحدث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن استخدام إيران و"حزب الله" لمرفأ ومطار بيروت لنقل الأسلحة الإيرانية.

واعتبرت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة، أمل مدللي، هذه التصريحات تهديدا مباشرا للبنية التحتية اللبنانية، ودعت الأمم المتحدة للتحرك إزاء هذا التهديد.

المصدر: المنار + "رويترز"