7 دول عربية تعلن الحداد 3 أيام على الرئيس التونسي الراحل

أعلنت مجموعة من الدول العربية الحداد في البلاد لمدة 3 أيام إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 93 عاما.

وأعلن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، الحداد 3 أيام ابتداء من أمس الخميس.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية أنه "وعلى إثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية الراحل الباجي قايد السبسي، أعلن رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس 25 يوليو، الحداد الرسمي في كافة أنحاء البلاد لمدة 3 أيام إلى غاية يوم السبت 27 يوليو 2019".

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وأضاف البيان أن عبد القادر بن صالح "أمر بتنكيس العلم الوطني على سائر المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية خلال هذه الفترة".

كما أعلن المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" في ليبيا، الحداد العام لمدة 3 أيام ابتداء من الجمعة، مع تنكيس الراية الرسمية بكل مقار ومراكز الجهات الرسمية التابعة للدولة.

من جهتها، أعلنت الرئاسة الموريتانية هي الأخرى، بموجب مرسوم صادر الخميس، الحداد بعد وفاة الرئيس التونسي.

وجاء في مرسوم رئاسي: "على إثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، الباجي قايد السبسي، فإن حدادا لمدة 3 أيام على امتداد التراب الوطني يعلن ابتداء من يوم الخميس 25 يوليو 2019".

وفي ليبيا أيضا، أعلنت حكومة الوفاق في طرابلس الحداد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام الرسمية بجميع مقار ومراكز الدوائر الرسمية التابعة للدولة.

كما أعلنت مصر أيضا حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل الرئيس الباجي قايد السبسي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي: "وجه السيد الرئيس بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام لرحيل المغفور له الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الذي وافته المنية اليوم".

وأعلن رئيس الوزراء الأردني بالوكالة، رجائي المعشر تنكيس الأعلام في المملكة لمدة ثلاثة أيام، حدادا على وفاة رئيس الجمهورية التونسية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الحداد العام وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام في كافة محافظات الوطن مواساة لتونس بعدة وفاة رئيسها.

من جهته، نعى رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، رامي الحمد الله، الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي.

وثمّن الحمد الله موقف الفقيد تجاه القضية الفلسطينية وجهوده الجبارة لتعزيز العمل العربي المشترك.

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كما أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، مذكرة قضت بإعلان الحداد الرسمي إثر وفاة الرئيس التونسي، يوم الخميس، وذلك لمدة ثلاثة أيام، بالإضافة إلى تنكيس الأعلام على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، لغاية يوم السبت.

وتضمنت المذكرة تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.

وأعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية، مساء يوم الأربعاء 27 يوليو.

المصدر: وكالات