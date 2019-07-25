السيسي يعزي في السبسي: "ستستمر سيرته حية في وجدان الشعوب العربية"

عزى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشعب التونسي ببالغ الحزن إثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الذي توفي اليوم الخميس.

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وتقدم الرئيس المصري بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي، حيث أكد على "المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور".

وأشار إلى أن "الرئيس التونسي ستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعا".‏

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكان الرئيس التونسي، البالغ من العمر 93 سنة، قد تعرض لوعكة صحية، نهاية الشهر الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري، أين تلقى العلاج ومكث فيه حوالي أسبوع.

المصدر: RT