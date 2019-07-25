الأردن ينكس الأعلام 3 أيام حدادا على وفاة الرئيس التونسي

أعلن رئيس الوزراء الأردني بالوكالة، رجائي المعشر، اليوم الخميس، تنكيس الأعلام في المملكة لمدة ثلاثة أيام، حدادا على وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية.

إقرأ المزيد

وكان الرئيس التونسي، البالغ من العمر 93 سنة، قد تعرض لوعكة صحية، نهاية الشهر الماضي، نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري، حيث تلقى العلاج ومكث فيه نحو أسبوع.

وفي 5 يوليو الجاري، وقع السبسي عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019.

وظهر الرئيس التونسي الراحل آخر مرة، يوم الاثنين الماضي، خلال استقباله وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، بقصر قرطاج.

وكان من المنتظر، أن يتوجه السبسي بكلمة إلى الشعب التونسي، اليوم الخميس، بمناسبة إحياء الذكرى الـ 62 لإعلان الجمهورية، وهو اليوم الذي تم فيه إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957.

وقاد السبسي البلاد منذ ديسمبر 2014، وحتى وفاته اليوم، وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في نوفمبر المقبل.

المصدر: وكالة "بترا"