 
مباشر
عاجل
موقع إيراني: الإمارات رفضت نسب الناقلة البريطانية لها حتى لا تتوتر الأوضاع مع طهران

الجزائر.. التحاق وزير سابق آخر بقائمة المسجونين

أخبار العالم العربي

الجزائر.. التحاق وزير سابق آخر بقائمة المسجونين
Reuters Youtube Screenshot
وزير النقل الجزائري الأسبق عمار غول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m52u

أمرت المحكمة العليا بالجزائر العاصمة اليوم الخميس، بإيداع وزير النقل الأسبق عمار غول رهن الحبس المؤقت، وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق بقضايا فساد.

إقرأ المزيد
"كيا موتورز" تجر وزيرا جزائريا سابقا إلى السجن

ومثل غول في وقت سابق من نهار اليوم أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بصفته وزير النقل الأسبق، للاستماع إلى أقواله في التهم الموجهة إليه في قضيتين متعلقتين برجلي الأعمال علي حداد ومحيي الدين طحكوت.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت في إجراءات المتابعة القضائية ضد غول في أعقاب تنازله عن حصانته البرلمانية طوعا طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور.

كما أمرت المحكمة بوضع محافظ الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إلى أقواله في قضايا فساد بعد مثوله أمامها في وقت سابق من نهار اليوم.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مؤتمر صحفي لوزيري خارجية روسيا وألمانيا