الجزائر.. التحاق وزير سابق آخر بقائمة المسجونين

أمرت المحكمة العليا بالجزائر العاصمة اليوم الخميس، بإيداع وزير النقل الأسبق عمار غول رهن الحبس المؤقت، وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق بقضايا فساد.

إقرأ المزيد

ومثل غول في وقت سابق من نهار اليوم أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بصفته وزير النقل الأسبق، للاستماع إلى أقواله في التهم الموجهة إليه في قضيتين متعلقتين برجلي الأعمال علي حداد ومحيي الدين طحكوت.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت في إجراءات المتابعة القضائية ضد غول في أعقاب تنازله عن حصانته البرلمانية طوعا طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور.

كما أمرت المحكمة بوضع محافظ الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إلى أقواله في قضايا فساد بعد مثوله أمامها في وقت سابق من نهار اليوم.

المصدر: وكالات