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"كيا موتورز" تجر وزيرا جزائريا سابقا إلى السجن

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وزير الصناعة الجزائري الأسبق بدة محجوب
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أمرت المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، بإيداع وزير الصناعة الأسبق، بدة محجوب، الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في قضايا فساد.

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واستمعت المحكمة لأقوال بدة في قضية فساد تخص رجل الأعمال حسان عرباوي، مالك مصنع لتجميع السيارات من علامة "كيا".

ووجهت للوزير الأسبق تهمتا "إساءة استغلال الوظيفة"، و"منح امتيازات غير مستحقة" لرجل الأعمال، حسان عرباوي.

يذكر أن مجلس قضاء الجزائر العاصمة كان قرر قبل أيام وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت، فيما يعرف إعلاميا بقضية "كيا موتورز".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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