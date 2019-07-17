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مصدر لـ RT: مرافق عراقي بين قتلى هجوم أربيل

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مصدر لـ RT: مرافق عراقي بين قتلى هجوم أربيل
Reuters AZAD LASHKARI
مكان إطلاق النار على نائب القنصل العام التركي في أربيل
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أفاد مصدر أمني عراقي لـ RT، بأن مرافقا عراقيا قتل في الهجوم الذي شنه مسلحون على دبلوماسيين أتراك في أربيل.

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وقال المصدر لـ RT إن "الخارجية التركية أبلغت الحكومة العراقية بمقتل دبلوماسي واحد، ومرافق عراقي واحد، وجرح آخر"، مبينا أن "الأرقام ما زالت متضاربة لكننا نتعامل وفق ما أرسلته لنا الخارجية التركية".

من جهتها، قالت أسايش (قوات أمن) أربيل في بيان صحفي: "وقع هجوم مسلح داخل مطعم في أربيل، وأسفر الهجوم عن مقتل موظف بالقنصلية التركية ومواطن، بينما أصيب شخص آخر".

المصدر: RT

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