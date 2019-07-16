دول غربية ومصر والإمارات تدعو لوقف القتال في ليبيا

دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر والإمارات إلى وقف القتال في محيط العاصمة الليبية طرابلس فورا.

وأعربت الدول الست في بيان مشترك لها، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء استمرار القتال في طرابلس، ودعت إلى خفض التصعيد ووقف العمليات القتالية والعودة إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

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وحذرت الدول الست من أن الجماعات الإرهابية قد تستفيد من الفراغ السياسي في البلاد.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار المعارك بين "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني بالقرب من العاصمة طرابلس.

وأفاد الإعلام الحربي لـ "الجيش الوطني" بأن خليفة حفتر من المتوقع أن يعلن قريبا عن انطلاق "العمليات الأخيرة لتحرير كامل طرابلس".

المصدر: "رويترز"