خارجية الكويت: إساءة الإعلامية السعودية لبلادنا خطأ جسيم يستوجب اعتذارا سريعا

اعتبرت الخارجية الكويتية أن التصريح الأخير للإعلامية السعودية العاملة في قناة "العربية"، سارة دندراوي، حول الكويت، "خطأ جسيم وإساءة" إلى البلاد، مشددة على أنه يستوجب الاعتذار.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن وزارة الإعلام في البلاد أصدرت بيانا حددت فيه موقف الكويت مما جاء من "إساءة من مذيعة قناة العربية" وتواصلت مع مكتب "العربية".

وأضاف الجار الله، في تصريح على هامش الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي، أن "ما حدث كان خطا جسيما يستدعي ويستوجب من الإخوة في قناة العربية أن يبادروا ويسارعوا في تقديم اعتذار لتصحيح ما بدر منهم"، باعتبار أن "الكويت عملت، وستواصل عملها لرأب الصدع الخليجي".

وتابع الجار الله بالقول: "ما هكذا تكافأ الكويت على جهودها لتحقيق الوحدة في الموقف الخليجي... الكويت تبذل جهودا متواصلة، وتدعو دائما وباستمرار لإيقاف هذه الحملات الإعلامية، وألا ندفع بها لأن تسيء وتمس العلاقات الأخوية".

وأثارت دندراوي، الإعلامية السعودية المعروفة العاملة في قناة "العربية"، غضبا واسعا بين الكويتيين بعد ربطها اسم بلادهم بخبر متعلق بتخفيض أسعار الخمور في قطر.

وتطرقت دندراوي، أمس السبت، ضمن فقرة إخبارية على قناة "العربية" لخبر نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية مؤخرا، يتحدث عن تخفيض أسعار الكحول في قطر، في إطار إجراءات تتعلق بتنظيم كأس العالم 2022.

وفي ختام قراءتها للخبر، قالت دندراوي بطريقة ساخرة: "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري".

وتصدر وسم يسخر من المذيعة قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في الكويت، الأحد، مقابل تأييد لها من مغردين سعوديين.

المصدر: القبس + وكالات