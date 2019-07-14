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شاهد.. مذيعة سعودية تستفز الكويتيين وتثير موجة غضب عارمة

أخبار العالم العربي

شاهد.. مذيعة سعودية تستفز الكويتيين وتثير موجة غضب عارمة
سارة دندراوي
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أثارت الإعلامية السعودية، سارة دندراوي، غضبا واسعا بين الكويتيين بعد ربطها اسم بلادهم بخبر متعلق بتخفيض أسعار الخمور في قطر.

وتطرقت دندراوي، أمس السبت، ضمن فقرة إخبارية على قناة "العربية" لخبر نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية مؤخرا، يتحدث عن تخفيض أسعار الكحول في قطر، ضمن إجراءات تتعلق بتنظيم كأس العالم 2022.

وفي ختام قراءتها للخبر، قالت سارة: "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري".

وتصدر اسم سارة دندراوي قائمة أكثر الهاشتاغات متابعة في الكويت على موقع "تويتر"، ليعبر الكويتيون من خلاله عن انزعاجهم من تطرق الإعلامية للكويت في حديثها الذي "رأى فيه العديد إساءة وسخرية من قطر".

وفي 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى "دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة وتتهم "الرباعي" بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

المصدر: RT

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