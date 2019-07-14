أثارت الإعلامية السعودية، سارة دندراوي، غضبا واسعا بين الكويتيين بعد ربطها اسم بلادهم بخبر متعلق بتخفيض أسعار الخمور في قطر.

وتطرقت دندراوي، أمس السبت، ضمن فقرة إخبارية على قناة "العربية" لخبر نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية مؤخرا، يتحدث عن تخفيض أسعار الكحول في قطر، ضمن إجراءات تتعلق بتنظيم كأس العالم 2022.

وفي ختام قراءتها للخبر، قالت سارة: "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري".

وتصدر اسم سارة دندراوي قائمة أكثر الهاشتاغات متابعة في الكويت على موقع "تويتر"، ليعبر الكويتيون من خلاله عن انزعاجهم من تطرق الإعلامية للكويت في حديثها الذي "رأى فيه العديد إساءة وسخرية من قطر".

ما اشوفها اساءة لاي كويتي شريف، لكن اللي على راسه بطحة يحسس عليها، هي قالت اصدقاءهم من يقفون بجانب قطر ضد السعودية امثال الدويلة والعجمي وغيرهم، وكان ردها بمنتهى الرقي، تقول ننتظر تعليق اصحابهم، ولم تسيء لكن اللي بالهاشتاق ينحاشون من الموضوع الاساسي المطروح ويسبونها #ساره_ظرنطاويpic.twitter.com/QxYvhEUcLb — Dr . Bader Aldhafeeri (@BA_AlDhafeeri) 14 juillet 2019

وفي 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى "دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة وتتهم "الرباعي" بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

النائب طلال الجلال: نستنكر ما قامت به قناة العربية من اقحام الكويت في قضية ليست طرفا بها والاساءة لها، ونطالب الجهات الرسميه باتخاذ الاجراءات اللازمة والكويت تقف على مسافة واحدة من جميع الدول الخليجية، ونتشرف بعلاقتنا القوية مع اشقائنا السعودية والامارات والبحرين وقطر وعمان. pic.twitter.com/XKPWoBOaSn — المجلس (@Almajlliss) 14 juillet 2019

المصدر: RT