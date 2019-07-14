الكويت تصدر بيانا شديد اللهجة ردا على "إهانة بالغة" من إعلامية سعودية

اتهمت حكومة الكويت الإعلامية السعودية، سارة دندراوي، بالإقدام على "إساءة بالغة غير مقبولة" إلى البلاد، مطالبة قناة "العربية" التي تعمل فيها المذيعة بـ "تصحيح الخطأ وتداركه فورا".

وأعربت وزارة الإعلام الكويتية، في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد، "عن رفضها لإقحام الكويت بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها"، مشيرة إلى أن "ما قامت به مذيعة قناة العربية يحمل إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبها".

وأضافت الوزارة أن الكويت "سعت وتسعى دائما إلى وحدة الموقف الخليجي وتجاوز الخلاف بين الأشقاء. كما دعت دائما إلى وقف الحملات الإعلامية لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس وتأثير سلبي مباشر على روح تلك العلاقة".

ولفتت الوزارة إلى "حرص الكويت على النأي بنفسها عن أن تكون طرفا في تلك الحملات الإعلامية"، وشددت على "قيامها باتخاذ إجراءاتها الداخلية المعتادة بالتواصل مع المسؤولين في قناة العربية ومكتبها في الكويت، وطالبتها بتصحيح الخطأ وتداركه فورا".

وأثارت الإعلامية السعودية العاملة في قناة "العربية"، سارة دندراوي، غضبا واسعا بين الكويتيين بعد ربطها اسم بلادهم بخبر متعلق بتخفيض أسعار الخمور في قطر.

وتطرقت دندراوي، أمس السبت، ضمن فقرة إخبارية على قناة "العربية" لخبر نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية مؤخرا، يتحدث عن تخفيض أسعار الكحول في قطر، ضمن إجراءات تتعلق بتنظيم كأس العالم 2022.

وفي ختام قراءتها للخبر، قالت دندراوي بطريقة ساخرة: "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري".

وتصدر وسم يسخر من المذيعة قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في الكويت، الأحد، مقابل تأييد لها من مغردين سعوديين.

المصدر: RT