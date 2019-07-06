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العراق: مقتل عنصري أمن بإطلاق نار قرب الفلوجة

أخبار العالم العربي

العراق: مقتل عنصري أمن بإطلاق نار قرب الفلوجة
Reuters
محافظة الأنبار غربي العراق - أرشيف
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مقتل اثنين من أفراد الشرطة وإصابة ثالث، نتيجة اطلاق مسلحين مجهولين النار على نقطة تفتيش "البو حوري" في منطقة عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار.

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وأشارت الخلية في بيان لها، إلى أن القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن المسلحين، مؤكدة، أن "الحادث وقع أثناء مرور سيارة من نوع كيا بنقطة التفتيش شرقي المدينة".

المصدر: خلية الإعلام الأمني

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