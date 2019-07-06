العراق: مقتل عنصري أمن بإطلاق نار قرب الفلوجة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m38i
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مقتل اثنين من أفراد الشرطة وإصابة ثالث، نتيجة اطلاق مسلحين مجهولين النار على نقطة تفتيش "البو حوري" في منطقة عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار.
وأشارت الخلية في بيان لها، إلى أن القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن المسلحين، مؤكدة، أن "الحادث وقع أثناء مرور سيارة من نوع كيا بنقطة التفتيش شرقي المدينة".
المصدر: خلية الإعلام الأمني
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)