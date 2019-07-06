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لجنة نيابية عراقية بصدد فتح تحقيق مع قائد عمليات الأنبار

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لجنة نيابية عراقية بصدد فتح تحقيق مع قائد عمليات الأنبار
Reuters Osamah Waheeb
عناصر من الجيش العراقي في الأنبار (صورة أرشيفية)
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صرح عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية بأن اللجنة ستستدعي قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي قريبا للتحقيق معه على خلفية الاشتباه بتخابره مع المخابرات الأمريكية.

وقال العضو في لجنة الأمن والدفاع  النيابة كريم عليوي، اليوم السبت، إن "اللجنة ستعمل على استدعاء الفلاحي خلال هذا الأسبوع إلى اللجنة للتحقيق معه على خلفية التسجيل الصوتي المنسوب له مع عنصر في جهاز المخابرات الأمريكي"، مبينا أن "اللجنة سترفع نتائج التحقيق والتوصيات إلى رئاسة البرلمان لعرضها خلال الجلسات اللاحقة بغية التصويت عليها ورفعها إلى الحكومة".

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وفي وقت سابق فتحت وزارة الدفاع العراقية تحقيقا في مقطع صوتي انتشر أمس في وسائل إعلام تابعة لجماعات في الحشد الشعبي، ويُقال إنه محادثة هاتفية بين اللواء الركن الفلاحي وشخص آخر قيل إنه "عميل" للمخابرات الأمريكية CIA، عراقي الجنسية.

المصدر: "السومرية نيوز"

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