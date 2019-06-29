قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"،، إن المجلس ليس امتدادا لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وأنه لا يقف بوجه التظاهر السلمي.

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وأضاف حميدتي، في كلمة ألقاها، اليوم السبت، أن "القوات الموجودة في الشوارع هي لتأمين الشعب، وليس للوقوف ضده، منوها أن المجلس لا يقف بوجه المظاهرات السلمية، ولكنه يحارب التخريب".

وأوضح أن المجلس العسكري يسعى لتشكيل حكومة مدنية تتكون من المستقلين وأصحاب الكفاءات، مطالبا باستغلال فرصة التغيير في السودان لمحاسبة المفسدين والمجرمين، ومحذرا من التجارة بالدولار الأمريكي في السوق السوداء.

ووعد حميدتي بالعمل على توفير حياة كريمة لفئات الشعب السوداني كافة، وإيجاد الوظائف للشباب في قطاعات الحكومة، العسكرية والمدنية.

يشار إلى أن المعارضة السودانية، وعلى رأسها قوى إعلان الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين السودانيين، وحركات شعبية أخرى، دعت إلى مظاهرات مليونية غدا الأحد 30 يونيو الحالي.

المصدر: وكالات