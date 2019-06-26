مصادر لـ RT: الأمن المصري يشتبك مع مسلحين قدموا من جهة البحر في المساعيد بسيناء

أفادت مصادر متطابقة وشهود عيان بأن قوات الأمن المصرية تصدت لهجوم مسلح من قبل إرهابيين عند نقطة تفتيش للشرطة في منطقة المساعيد شمالي سيناء.

وأكدت المصادر نفسها مقتل إرهابي واحد على الأقل خلال عملية التصدي.

ووفقا للبيانات الأولية، فقد أصيب شرطي، فيما تقوم الشرطة المصرية بتعقب العناصر الإرهابية.

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ويأتي هذا الهجوم، بعد أقل من يوم واحد على مقتل 7 رجال أمن مصريين في هجوم متزامن شنه مسلحون على 3 نقاط تفتيش في العريش شمالي سيناء، فيما تم القضاء على 7 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش للمهاجمين.

المصدر: RT