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مقتل 7 رجال أمن مصريين والقضاء على 7 مسلحين بهجوم شمال سيناء

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مقتل 7 رجال أمن مصريين والقضاء على 7 مسلحين بهجوم شمال سيناء
Reuters
(صورة أرشيفية)
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أفاد مراسلنا بمقتل 7 رجال أمن مصريين في هجوم متزامن شنه مسلحون على 3 نقاط تفتيش في العريش شمال سيناء، فيما تم القضاء على 7 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش للمهاجمين.

وأضاف المراسل أن قوات الأمن المصرية وبعد نجاحها في إحباط الهجوم الإرهابي، فرضت طوقا أمنيا على المنطقة ومشطتها بحثا عن مسلحين اختبأوا في المنطقة.

كما أشار إلى مقتل النقيب مصطفى محمد عثمان من قوات العمليات الخاصة بوزارة الداخلية المصرية خلال تصديه لانتحاري حاول تفجير نفسه في ارتكاز وكمين أمني بوسط مدينة ‎العريش بشمال ‎سيناء.

وذكرت وسائل إعلام متطابقة أن الكمائن العسكرية المستهدفة، هي كمين سد الوادي، وكمين المعهد وكمين الموقف القديم.

مقتل 7 رجال أمن مصريين والقضاء على 7 مسلحين بهجوم شمال سيناء

المصدر: RT

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