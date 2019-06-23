إيران تعلن استعدادها لدعم العراق في مجال التأهيل العسكري

أعلن مساعد رئيس هيئة الأركان الإيرانية، العميد مهدي رباني، استعداد بلاده لتقديم الدعم في مجال التأهيل العسكري للعراق في مختلف المجالات، البرية والجوية والبحرية والدفاعية.

وقال العميد رباني، خلال استقباله مدير التدريب العسكري في الجيش العراقي اللواء الركن طارق عباس البلداوي، في طهران، إن "البلدين يحظيان بتاريخ عريق ويتمتعان بقواسم ثقافية ودينية مشتركة"، مؤكدا حرص بلاده على أواصر الصداقة بين طهران وبغداد.

وأشار العميد العسكري الإيراني إلى دور إيران والعراق في دعم الاستقرار واستتباب الأمن في المنطقة، مشددا على ضرورة التعاون بين الجانبين من أجل مواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية التي تهدد المنطقة ككل.

بدوره، أكد اللواء الركن طارق عباس البلداوي، على ضرورة توسيع العلاقات في المجالات التدريبية وفنون القتال وإجراء مناورات مشتركة بين إيران والعراق.

واعتبر البلداوي أن الاهتمام بالقضايا الحدودية وإجراء زيارات بين الوحدات العسكرية وإقامة المعارض والقدرات القتالية للبلدين، من القضايا التي يجب الالتفات إليها.

المصدر: فارس نيوز