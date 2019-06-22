"المجلس الاتحادي" الإماراتي يرفع نسبة تمثيل المرأة لـ50%

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قرارا برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة، ودخوله حيز التنفيذ مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس.

ويأتي القرار في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل، وشمل تعديلات على بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي "وتعديلاته"، والذي قضى برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي.

وتضمن القرار 3 مواد رئيسة، تقضي الأولى بأن لا تقل نسبة تمثيل النساء لكل إمارة عن 50 في المئة من عدد ممثليها، فيما قضت المادة الثانية من القرار بإضافة ممثل عن المجلس الوطني للإعلام إلى عضوية اللجنة الوطنية للانتخابات.

وقضت المادة الثالثة منه، بقيام اللجنة الوطنية للانتخابات بإصدار كافة التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار، بما يضمن سلامة إجراءات العملية الانتخابية وما تسفر عنه من نتائج.

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ويعزز القرار التاريخي برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي المساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدولة منذ تأسيس دولة الاتحاد، كما أنه يشكل محطة مهمة في برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه آل نهيان في عام 2005.

يذكر أن المرأة الإماراتية تبوأت منصب رئاسة المجلس الوطني الاتحادي خلال فصله التشريعي 16 للأعوام 2015-2019، في سابقة هي الأولى على مستوى العالم العربي.

المصدر: وام