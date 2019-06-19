مجلس النواب العراقي يوضح أسباب عدم رفع العلم العراقي خلال لقاء رسمي بطهران

أصدر مكتب نائب رئيس مجلس النواب العراقي بيانا توضيحيا لعدم رفع العلم العراقي خلال لقاء رسمي جمع يوم الثلاثاء في طهران وزير خارجيتها بنائب رئيس البرلمان العراقي.

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وجاء في البيان، "من مراسيم استقبال وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية السيد جواد ظريف لوفد من مجلس النواب العراقي برئاسة الدكتور بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، كان في صالة الاستقبال علم جمهورية إيران الإسلامية فقط، دون العلم العراقي، حيث طالب رئيس الوفد بتوضيح الأمر من قبل السفارة العراقية في طهران ومخاطبة وزارة الخارجية الإيرانية، وتم الرد بشكل رسمي من الجانب الإيراني على استفسار الوفد".

وأوضح البيان أن رد الجانب الإيراني جاء كالتالي: "وفق البرتوكول المعمول به لدى الجمهورية الإسلامية، في مراسيم الاستقبال وجود علم البلد (الضيف) يكون مع النظراء فقط وليس مع الأعلى أو الأدنى، وبما أن اللقاء كان بين نائب رئيس مجلس النواب العراقي ووزير الخارجية الإيراني، فعليه فإن العلم يكون للبلد المضيف فقط".

وأشار البيان إلى أن العلم العراقي كان موجودا في اللقاءات الرسمية الأخرى للوفد العراقي مع نظرائه من الجانب الإيراني.

المصدر: صفحة مجلس النواب العراقي