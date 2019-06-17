قالت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين إن موقعها تعرض للاختراق من قبل قراصنة، وتم فيه نشر أخبار ملفقة، من بينها خبر عن مقابلة مع رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط.

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وأوضح رئيس مجلس إدارة الوكالة رئيس التحرير، محمد المنصور، أنه "تمت استعادة موقع الوكالة بعد أن تم اختراقه من قبل جهات معادية ونشر خبر كاذب عن مقابلة مع رئيس المجلس السياسي".

ونشرت الوكالة في وقت سابق (بعد اختراقها كما يقولون) خبرا قالت إنه مقابلة أجرتها قناة "المسيرة" مع رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، مهدي المشاط.

وهدد المشاط في المقابلة باستهداف المواقع النفطية وناقلات النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، وكذلك دول التحالف العربي بالصواريخ، بما في ذلك مصر والسودان.

واعتبر المشاط بحسب ما نشرته وكالة "سبأ" أن "أي موقع نفطي أو سفينة تحمل النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، أهداف مشروعة لنا حتى يتوقف العدوان".

المصدر: سبأ