هيئة الطيران السعودي: عودة حركة الطيران في مطار أبها لطبيعتها
Reuters Stephen Kalin
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أعلن مطار أبها الدولي أن حركة الطيران عادت لطبيعتها في مطار أبها الدولي، وذلك بعد تعرضه لصاروخ أطلقه الحوثيون صباح اليوم.
وكتب المطار على حسابة في "تويتر": "أعزاءنا المسافرين... نود التنويه بأن الحركة الجوية في مطار أبها الدولي تسير بشكل طبيعي".
أعزاءنا المسافرين ..— مطار أبها الدولي (@AHBairport) ١٢ يونيو ٢٠١٩
نود التنويه بأن الحركة الجوية في #مطار_أبها الدولي تسير بشكل طبيعي.
وتعرض مطار أبها الدولي صباح اليوم لصاروخ حوثي، وأكد التحالف العربي استهداف المطار، مشيرا إلى أن سقوط الصاروخ أسفر عن إصابة 26 شخصا من المسافرين.
المصدر: RT
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