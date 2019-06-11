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الدفاع التركية: مقتل 10 مسلحين أكراد في تل رفعت السورية

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الدفاع التركية: مقتل 10 مسلحين أكراد في تل رفعت السورية
AFP
(صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها العسكرية قتلت الأحد الماضي عشرة مسلحين أكراد في منطقة تل رفعت السورية، "ردا على هجوم أسفر عن مقتل جندي تركي".

وسبق لوزارة الدفاع التركية وأعلنت الأحد الماضي عن تحييد مسلحين من "وحدات حماية الشعب الكردية" في منطقة تل رفعت التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا، عقب مقتل أحد جنودها وإصابة 6 آخرين في هجوم للقوات الكردية على نقطة ارتكاز تركية بمنطقة عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا، انطلاقا من مدينة تل رفعت.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، جزءا من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه جماعة إرهابية وتكافحه منذ أكثر من 30 عاما.

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المصدر: وكالات

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