أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد مسلحين من "وحدات حماية الشعب الكردية" هاجموا منطقة عفرين في وقت سابق من اليوم، وأسفر هجومهم عن مقتل جندي تركي اليوم الأحد.

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وقالت الوزارة، في بيان لها، إن وحدات من الجيش التركي حددت مواقع إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا"(أي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية) في منطقة تل رفعت التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا، شنوا في وقت سابق من الأحد، هجوما على مواقع عسكرية في منطقة عفرين التي تخضع لسيطرة القوات التركية وجماعات مسلحة مدعومة من أنقرة.

وأكد البيان أن الجيش استهدف مواقع "الوحدات" في تل رفعت بالسلاح الثقيل وقصفها بشكل مكثف، مضيفا: "نتيجة لهذه الطلقات تم تحييد الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم".

وشدد الجيش التركي على عزمه مواصلة عملياته "ضد الإرهاب" في المناطق الحدودية مع سوريا حتى "تحييد آخر إرهابي".

وفي وقت سابق الأحد، أكدت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها وإصابة 6 آخرين في هجوم لـ"وحدات حماية الشعب" على نقطة ارتكاز تركية بمنطقة عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا، انطلاقا من مدينة تل رفعت.

المصدر: الأناضول