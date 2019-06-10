"العسكري السوداني": لجنة التحقيق توصلت إلى أن منتسبين للقوات النظامية ضالعون في أحداث فض الاعتصام

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن لجنة التحقيق المشتركة توصلت إلى أن عددا من منتسبي القوات النظامية ضالعون في أحداث فض الاعتصام.

ونشر المجلس في تعميم صحفي جاء فيه، أنه "وفي إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري الانتقالي على نفسه أمام الشعب السوداني بتمليكه كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية التي صاحبت العملية الأمنية لمداهمة وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا وتأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة والتي لم يكن للمجلس العسكري الانتقالي رغبة في فضها".

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وأضاف، أنه "بناء على ذلك شكلت لجنة تحقيق مشتركة، والتي توصلت إلى وجود بينات مبدئية في مواجهة عدد من منتسبي القوات النظامية وبموجب ذلك جرى وضعهم في التحفظ العسكري تهيئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة".

وأشار المجلس إلى أن "اللجنة ستواصل التحقيق لإيصال كافة الحقائق للرأي العام وخلال ثلاثة أيام"، معربا عن تأكيده على "محاسبة كل من ثبتت إدانته وفقا للوائح والقوانين".

المصدر: RT