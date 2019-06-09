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المجلس العسكري السوداني: قوى إعلان الحرية والتغيير كانت على علم سابق بفض الاعتصام

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المجلس العسكري السوداني: قوى إعلان الحرية والتغيير كانت على علم سابق بفض الاعتصام
RT
عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني، جمال الدين عمر
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أكدت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي السوداني أن فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم "كان بعلم وموافقة قوى الحرية والتغيير".

 وحمل عضو المجلس جمال الدين عمر في بيان متلفز، قوى الحرية والتغيير مسؤولية الأحداث في البلاد، مشددا على أن إغلاق الطرق يتعارض بشكل كامل مع القانون.

وأشار عمر إلى "وجود تحريض" على قوات الدعم السريع.

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وأعلن المجلس في وقت سابق من الأحد، موافقته على الوساطة الإثيوبية "مبدئيا"، مؤكدا الرغبة في العودة للتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير والأطراف السياسية المعارضة في البلاد.

وأشار إلى أن الحياة اليومية في السودان "تسير بشكل جيد ولَم تتأثر بالعصيان المعلن"، داعيا المعارضة إلى العدول عن الدعوة للعصيان كونه يؤثر بشكل أو بآخر على حياة المواطنين.

المصدر: RT

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