المجلس العسكري في السودان: وافقنا على الوساطة الإثيوبية بشكل مبدئي

أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني موافقته على الوساطة الإثيوبية "مبدئيا"، مؤكدا الرغبة في العودة للتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير والأطراف السياسية المعارضة في البلاد.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي: "أعلنا لـ(رئيس الوزراء الإثيوبي) آبي أحمد أننا لا نمانع من العودة للتفاوض مع قوى التغيير والقوى السياسية الأخرى، رأى الوزير أن لا نضع شروط مسبقة للتفاوض، لم تصلنا شروط من الحرية وإن كنا سمعناها لو عندهم شروط سنرد عليها رغم أننا نأمل أن لا تكون لديهم شروط".

وأكد كباش التزام المجلس بالوساطة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا إزاء ما يجري في السودان، مشيرا إلى أنهم في المجلس قدموا وجهة نظرهم للخروج من الأزمة.

وأشار إلى أن الحياة اليومية في السودان "تسير بشكل جيد ولَم تتأثر بالعصيان المعلن"، داعيا المعارضة إلى العدول عن الدعوة للعصيان كونه يؤثر بشكل أو بآخر على حياة المواطنين.

المصدر: RT