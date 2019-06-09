مصر.. استمرار الدعم الحكومي لسياسة "السماوات المفتوحة"

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة، متابعة تنفيذ سياسة السماوات المفتوحة في مجال الطيران، عن طريق وضع ضوابط وأحكام تنظيمية.

وقال مدبولي: "ندعم تنفيذ سياسة السماوات المفتوحة لتعزيز السياحة الوافدة وتنشيط حركة السفر والترانزيت في المطارات المصرية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي".

وتمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أن "سياسة السماوات المفتوحة في النقل الجوي تعتمد على إزالة القيود المفروضة على دخول الأسواق ونقاط التشغيل بين دولتين، وكذا حقوق النقل والتعريفة.

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وشدد المجلس على ضرورة وضع أحكام للسياسة تضمن منح الفرص العادلة والمتكافئة للمنافسة على أسس غير تمييزية تتعلق برسوم المطارات، وتخصيص الخانات الزمنية، إلى جانب تأسيس مكاتب التمثيل التجاري للشركات.

من جهته، قدم وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، دراسة حول رؤية الوزارة لزيادة الحركة وتعزيز التوجه الحالي نحو تحرير الأجواء، مشيرا إلى التنسيق المستمر بين وزارتي الطيران والسياحة لزيادة تدفق الحركة السياحية إلى مصر.

وقال، إن "مصر تطبق سياسة السماوات المفتوحة في كل المطارات المصرية، مع وجود وضعية خاصة بالنسبة لمطار القاهرة، والذى يتم التنسيق بشأنه من خلال اتفاقات مع شركات الطيران المعنية".

وأضاف، أن "هناك 47 شركة طيران عالمية تعمل بالفعل في مطار العاصمة الدولي".

ووجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية من أجل ضمان التطبيق الأمثل لسياسة السماوات المفتوحة، بما يضمن تحقيق التوازن بين اعتبارات الأمن القومي، وتنشيط حركة الطيران والسياحة.

المصدر: RT