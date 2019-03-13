مصر توضح تفاصيل غلق المجال الجوي أمام طائرات طراز بوينغ 737 ماكس 8 المنكوبة

قال رئيس سلطة الطيران المدني في مصر سامح الحفني، إن القاهرة تقوم بدراسة تقييم المخاطر والسلامة وستتخذ قرارات سلامة التشغيل، بعد قرار غلق المجال الجوي أمام طائرات "بوينغ 737 ماكس8".

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وأوضح الحفني، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية «ten»، مساء الأربعاء، بالقول: "نحن أمام حادثة بياناتها غير واضحة وأسبابها غير معلومة، وبها صفة التكرارية، ونتابع الأمر مع الشركات المصنعة ووكالات السلامة المسؤولة عن الأمان على مستوى العالم."

وكانت هيئة الطيران المدني المصرية قد قالت في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها اتخذت قرارا احترازيا بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" في الأجواء والمطارات المصرية، وذلك في أعقاب سقوط طائرة ركاب إثيوبية من هذا الطراز يوم الأحد الماضي.

وأضافت الهيئة أن شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، لا تمتلك هذا الطراز من الطائرات، ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي.

وتحطمت الطائرة الإثيوبية من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" التي كانت تنفذ الرحلة رقم "ET- AVJ" قرب مدينة دبرزيت وسط إثيوبيا، يوم الأحد، ولقي جميع ركابها البالغ عددهم 157 شخصا مصرعهم.

المصدر: وكالات