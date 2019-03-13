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دول عربية تحظر طيران "بوينغ 737 ماكس 8" في أجوائها

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دول عربية تحظر طيران
Reuters Jason Redmond
"بوينغ 737 ماكس 8"
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حظرت مصر ولبنان والبحرين تحليق الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" في أجوائها بعد حادثة سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة.

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وقالت هيئة الطيران المدني المصرية في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها اتخذت قرارا احترازيا بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" في الأجواء والمطارات المصرية، وذلك في أعقاب سقوط طائرة ركاب إثيوبية من هذا الطراز يوم الأحد الماضي.

وأضافت الهيئة أن شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، لا تمتلك هذا الطراز من الطائرات، ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي.

وتابعت أنه لا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز في السجل المصري للطائرات لدى أي من الشركات المصرية.

كذلك، أصدر المدير العام للطيران المدني اللبناني محمد شهاب الدين تعميما يمنع بموجبه طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي، أو التحليق في الأجواء اللبنانية. 

وفي نفس السياق، أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد على أن البحرين أوقفت طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" من استخدام مطار البحرين الدولي أو التحليق في الأجواء البحرينية كإجراء احترازي، بحسب صحيفة "الأيام" البحرينية.

وقال الوزير أنه لا يوجد في سجلات البحرين "هذا الطراز من الطائرات إلا من شركة واحدة كانت تستخدمها في وقت سابق، وتم إيقافها من قبل الشركة".

وتحطمت الطائرة الإثيوبية من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" التي كانت تنفذ الرحلة رقم "ET- AVJ" قرب مدينة دبرزيت وسط إثيوبيا، يوم الأحد، ولقي جميع ركابها البالغ عددهم 157 شخصا مصرعهم.

المصدر: وكالات

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