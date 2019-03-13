مصير "بوينغ 737 ماكس 8" على المحك!

أفادت إدارة الطيران المدني الفيدرالي الأمريكية (FAA) بأنها لا تنوي تعليق استخدام الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" بعد تحطم طائرة من هذا الطراز في إثيوبيا مؤخرا.

وجاء في بيان صدر عن الإدارة ونشر على صفحتها في تويتر: "حتى الآن لا تدل معلوماتنا على وجود أي مشكلات نظامية في عمل "بوينغ 737 ماكس 8"، وهذا لا يعطينا أي أسس لتعليق استخدام هذا النوع من الطائرات. كما لم تقدم هيئات الطيران المدني الأخرى أي معلومات قد تبرر مثل هذه الإجراءات".

وأضاف البيان أن الإدارة الفيدرالية تواصل دراسة كل المعلومات الموجودة ومواصفات أمن الطائرة التي حصلت عليها من الشركات الجوية وطياري "بوينغ 737 ماكس".

وتابع: "وفي حال العثور على أي قضايا تؤثر على قدرة الطائرة على التحليق ستتخذ الإدارة إجراءات ملائمة سريعة".

في غضون ذلك أعلن إينتوني فيلبين، المتحدث باسم المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، أن منظمته "تعترف بحق الحكومات التي تتخذ، في ظروف الحجم المحدود للمعلومات المتوفرة حاليا، إجراءات سريعة تهدف لتعليق استخدام طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" لضمان سلامة الرحلات الجوية".

وأضاف أن "المنظمة ستحلل الأسباب الرسمية (لكارثة إثيوبيا) وستبحث توصياتها فورا بعد ظهور التقرير النهائي حول هذه الكارثة".

وأشار في الوقت ذاته إلى "أن حظر تعليق استخدام هذا النوع من الطائرات، أو الحد من رحلاتها، يعد من صلاحيات بلدان العالم ولا يدخل ضمن صلاحيات المنظمة".

من جهتها أعلنت كل من نيوزيلندا وفيجي وكازاخستان قرارها بتعليق استخدام طائرة "بونيغ 737 ماكس 8".

أما شركة "ANA" الجوية اليابانية التي تنوي شراء هذا النوع من الطائرات فقالت إن خططها لم تتغير بعد.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ممثل الشركة: "لا تستخدم شركتنا طائرات "بوينغ 737 ماكس 8"، لكننا نخطط لشرائها. أما احتمال تغيير هذه الخطط فسنبحث كل المسائل المتعلقة بالعقد حول شرائها فيما بعد. وستتم المناقشة بين شركتنا وشركة "بوينغ"، ولا يمكننا ذكر مواعيد ملموسة أو مواضيع المحادثات".

كما أكد أن الشركة لم تتخل بعد عن خططها لشراء 30 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" في عام 2021 المالي.

المصدر: نوفوستي