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ابنة النائب العام المصري الراحل تعلق على تسليم عشماوي لمصر!

أخبار العالم العربي

ابنة النائب العام المصري الراحل تعلق على تسليم عشماوي لمصر!
النائب العام المصري السابق هشام بركات
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علقت مروة هشام بركات، ابنة النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات، على تسليم "الجيش الوطني الليبي" الإرهابي هشام عشماوي إلى المخابرات العامة المصرية.

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وكتبت ابنة هشام بركات، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "إن كنتم قد أفسدتم علينا دنيانا وحرمتوا عائلتي مني وأكسبتموني لقب الشهيد الصائم البطل وأكسبتوا عائلتي لقب عائلة الشهيد البطل فقد أفسدت عليكم دنياكم وآخرتكم".

 ويعد الإرهابي هشام عشماوي، هو العقل المدبر لاغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، وتشبه عملية اغتياله محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، في سبتمبر 2013، بعد خروجه من بيته.

المصدر: RT

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