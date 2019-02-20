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الأمن المصري يحدد اسم الدولة ومخترق صفحة ابنة النائب العام المصري هشام بركات

أخبار العالم العربي

الأمن المصري يحدد اسم الدولة ومخترق صفحة ابنة النائب العام المصري هشام بركات
AFP
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كشفت مصادر خاصة لمراسل RT، أن مباحث الإنترنت في مصر تحقق في سرقة صفحة ابنة المستشار العام المصري هشام بركات والذي تم اغتياله عام 2015.

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ابنة النائب العام المصري
استعادة صفحة ابنة النائب العام المصري السابق بعد اختراقها من قبل هاكرز في تركيا

قال مصدر أمني للمراسل إن سارق الصفحة تركي أو مقيم في تركيا، وقام بالدخول على الصفحة وكتابة عبارات باللغة العربية تثير البلبلة في الرأي العام المصري، قبل ساعات من إعدام المتهمين باغتيال النائب العام السابق.

ونشرت عبارات عبر صفحة مروة جاء فيها: "شهادة أمام الله، عرفت إن في شباب في قضية اغتيال بابا هيتعدموا قريب.. أنا هقول اللي جوايا وأمري لله لأن دي أرواح ناس زي روح بابا.. الولاد دول مش هما اللي قتلوا بابا وهيموتوا ظلم الحقوهم واقبضوا على القتلة الحقيقيين.

ونفذت مصلحة السجون المصرية صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقا بـ9 مدانين باغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات في يونيو 2015.

المصدر: RT

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