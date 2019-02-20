استعادة صفحة ابنة النائب العام المصري السابق بعد اختراقها من قبل هاكرز في تركيا

نجحت مروة هشام بركات ابنة النائب العام المصري السابق الذي اغتيل عام 2015 هشام بركات، في استعادة صفحتها على موقع فيسبوك، بعد أن اخترقتها مجموعة من الهاكرز في تركيا.

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واستعادت مروة صفحتها، بعد الاستيلاء عليها من قبل الهاكرز، وكتبت قائلة: "الحمد لله تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهاب الغادر الذي طالت يده الشهيد هشام بركات ولم تكتف محاولات الإرهاب الغادر بالقتل فقط، وإرهاب المواطنين لكنها سعت أيضا لإثارة البلبلة باختراق حسابي بواسطة أحد عناصرهم المقيمة في تركيا في نفس يوم تنفيذ الحكم، ونشر أخبار كاذبة على صفحتي الشخصية كعادتهم الخسيسة هدفها خداع الرأي العام وإثارة البلبلة بين أوساط الشعب المصري".

وكان وكيل النيابة المصري محمد هشام بركات نجل النائب العام، قد أكد سرقة حساب شقيقته مروة، على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا إن صفحة أخته المستشارة مروة هشام بركات مسروقة وكل ما ينشر عليها ليس له أي صلة بأسرته.

ونشرت عبارات عبر صفحة مروة جاء فيها: "شهادة أمام الله، عرفت إن في شباب في قضية اغتيال بابا هيتعدموا قريب.. أنا هقول اللي جوايا وأمري لله لأن دي أرواح ناس زي روح بابا.. الولاد دول مش هما اللي قتلوا بابا وهيموتوا ظلم الحقوهم واقبضوا على القتلة الحقيقيين.

ونفذت مصلحة السجون المصرية صباح الأربعاء، حكم الإعدام شنقا بـحق 9 مدانين باغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات في يونيو 2015.

المصدر: RT