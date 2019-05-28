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حميدتي: إذا وجدنا شخصا ثقة فسنسلمه السلطة فورا

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حميدتي: إذا وجدنا شخصا ثقة فسنسلمه السلطة فورا
Reuters
نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، الملقب بـ"حميدتي"
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قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف بلقب "حميدتي"، إن المجلس "لو وجد شخصا ذا ثقة فسيسلمه السلطة فورا".

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وجدد دقلو، خلال مائدة إفطار في الخرطوم مساء الثلاثاء، رفض المجلس العسكري لأي تهديد، مؤكدا أنه لا يريد للسودان أن ينزلق إلى حافة الهاوية.

وكشف أن المجلس يملك "معلومات مؤكدة بتخابر العديد مع جهات خارجية"، مضيفا أن السودان مستهدف وهناك "جهات تريده أن يصبح مثل سوريا وليبيا".

وشدد دقلو على أن القوات المسلحة جزء من الثورة، لافتا إلى أنه "لو لم ينضم الجيش للثورة لبقي نظام البشير".

كما أكد أن المجلس لن يغلق باب التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، مضيفا: "لا بد أن يشارك الجميع" في المفاوضات حول مستقبل البلاد.

ودعا المحتجين للعودة إلى شعاراتهم، مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق معهم إذا فعلوا ذلك.

وبدأ في السودان، يوم الثلاثاء، إضراب عام دعت له قوى معارضة، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين بشأن تعيين أعضاء المجلس السيادي.

المصدر: RT + أخباء السودان

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