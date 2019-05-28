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الحرية والتغيير تبدأ إضرابا شاملا ليومين

أخبار العالم العربي

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أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان بدء إضراب شامل لمدة يومين بعد فشل التفاوض مع المجلس العسكري حول تعيين أعضاء المجلس السيادي.

وهددت تلك القوى باللجوء إلى العصيان المدني حتى تحقيق مطالبها وتسليم السلطة للمدنيين . من جانبه اتهم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو المشهور بحميدتي قوى الحرية والتغيير بمحاولة تهميش العسكر وعدم الجدية في التفاوض.

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