خلال أسبوع.. القبض على مسؤول عراقي ثان خارج البلاد
thebaghdadpost.com
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ألقت شرطة الإنتربول الدولية عند الحدود اللبنانية السورية، اليوم الثلاثاء، القبض على "أمين" بغداد السابق نعيم عبعوب.
وقال الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف لـRT، إن "عبعوب كان في طريقه من بيروت إلى دمشق، لكن شرطة الإنتربول ألقت القبض عليه وفق مذكرة قبض صادرة من السلطات العراقية".
توا— فاضل ابو رغيف (@fadhil_abu_ragh) ٢٨ مايو ٢٠١٩
القبض على نعيم عبعوب،على الحدود اللبنانية السورية .
وهذه هي المرة الثانية التي يلقي فيها الإنتربول في لبنان القبض على مسؤول عراقي خلال أسبوع واحد، بعد اعتقال طبيب الرئيس العراقي الأسبق ومحافظ كركوك نجم الدين كريم، والذي مازال معتقلا هناك.
المصدر: RT
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