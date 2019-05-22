مصدر يكشف لـRT تداعيات اعتقال طبيب الرئيس العراقي الراحل في بيروت

كشف مصدر عراقي في بيروت، اليوم الأربعاء، تداعيات اعتقال نجم الدين كريم، محافظ كركوك السابق، طبيب الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

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وقال المصدر لـRT إن "اتصالات تجري من قبل القضاء الاتحادي في بغداد وقضاء إقليم كردستان العراق لاستلام كريم الذي اعتقل أمس في مطار بيروت، وهناك خلافات بين بغداد وأربيل حول الأمر، لكن الإنتربول أكد أنه لن يسلم المعتقل لغير القضاء الاتحادي".

وأضاف أن "الإنتربول أبلغ سلطات كردستان العراق بأن عملية إلقاء القبض تمت بناء على مذكرة صادرة من الحكومة الاتحادية وليس من كردستان، لذا فإن عملية تسليمه لن تكون لأربيل".

وأشار إلى "وجود اتصالات مكثفة بين قيادات سياسية عراقية ومسؤولين في لبنان من أجل إطلاق سراحه"، مبينا أن "كريم موقف في منطقة بدارو".

المصدر: RT