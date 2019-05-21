مراسلنا: السلطات اللبنانية تلقي القبض على الطبيب الخاص بالرئيس العراقي الأسبق

ألقت القوات الأمنية في بيروت، اليوم الثلاثاء، القبض على نجم الدين كريم، الطبيب الخاص بالرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني، محافظ كركوك السابق.

وقال مراسل RT إن "نجم الدين كريم ما زال محتجزا لدى السلطات اللبنانية، وأن أسباب عملية إلقاء القبض غير واضحة حتى الآن".

وأضاف أن "هناك معلومات تشير إلى وجود تشابه أسماء، لكن مصادر عراقية حكومية تشير إلى أن ذلك جاء بناء على مذكرة إلقاء قبض صادرة من القضاء العراقي بتهم فساد".

المصدر: RT