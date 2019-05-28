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وزير الخارجية المصري يستعد لحضور قمة مكة

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وزير الخارجية المصري يستعد لحضور قمة مكة
Reuters
سامح شكري
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية سامح شكري، سيتوجه إلى السعودية غدا الأربعاء، للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية "قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل".

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وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، بأن الاجتماع التحضيري يأتي تمهيدا لعقد للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية التي تستضيفها مكة المكرمة، يوم 31 مايو الجاري، حيث من المتوقع أن يناقش الاجتماع الوزاري العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدول الإسلامية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وقضايا الإرهاب والإسلاموفوبيا.

ووفقا للمسؤول المصري فإنه من المقرر اعتماد وزراء الخارجية خلال الاجتماع التحضيري مشروع البيان الختامي الذي يتناول جميع القضايا التي تتعلق بالأمة الإسلامية، تمهيدا لرفعه للقادة خلال مؤتمر القمة الإسلامية.

واختتم حافظ تصريحاته، مشيرا إلى أنه من المنتظر أيضا أن يجري الوزير شكري مباحثات ثنائية مع نظرائه على هامش الاجتماع الوزاري، وذلك لبحث التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT

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