"السعودية مباشر".. لمواكبة قمم مكة الثلاث

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، إطلاق قناة جديدة تحمل مسمى "السعودية مباشر" لتغطية القمم الثلاث، التي دعا إليها الملك سلمان في العشر الأواخر من رمضان.

وأكدت الهيئة على حسابها في "تويتر" أن القناة الجديدة سوف تخدم أيضا كل المناسبات المهمة، التي من الممكن أن تستضيفها المملكة خلال الفترات المقبلة.

تطلق هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة جديدة تحت مسمى ⁧#السعودية_مباشر لتغطية القمة الخليجيةو ⁧#القمة_العربية، والقمة الإسلامية، وسوف تخدم هذه القناة كل المناسبات المهمة التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة. pic.twitter.com/6SNNoqc5B0 — وزارة الإعلام (@media_ksa) ٢٧ مايو ٢٠١٩

وكان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، قد دعا إلى عقد قمتين طارئتين عربية وخليجية، بالإضافة إلى القمة الإسلامية المقرر عقدها مسبقا في مدينة مكة المكرمة، وجاءت الدعوة إثر الاعتداءات على محطتين لضخ النفط في السعودية و4 سفن قرب سواحل الإمارات.

المصدر: وزارة الإعلام السعودية