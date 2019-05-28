السفارة البريطانية في الدوحة توجه تنبيها هاما للقطريين

وجهت السفارة البريطانية في الدوحة، تنبيها إلى المواطنين القطريين يقول إن خدمة منظومة الإعفاء الإلكتروني من تأشيرة الدخول إلى بريطانيا، قد تتوقف مؤقتا خلال أول أيام عيد الفطر.

وعزت السفارة هذا الإجراء، لتحديث الخدمات الإلكترونية التي تقدمها، ولفتت إلى أنه سيستغرق 24 ساعة في أول أيام عيد الفطر، أي الرابع أو الخامس من يونيو.

تنبيه هام للمواطنين القطريين:

يرجى العلم بأنه قد تتوقف خدمة نظام الإعفاء الالكتروني من تأشيرة الدخول إلى المملكة المتحدة (EVW) مؤقتا لمدة 24 ساعة خلال أول أيام#عيد_الفطر إما يوم 4 أو 5 يونيو وذلك لتحديث الخدمات. لن يكون بإمكان المواطنين استخدام الخدمة بأي شكل خلال تلك الفترة 1/2 — UK in Qatar 🇬🇧🇶🇦 (@ukinqatar) ٢٧ مايو ٢٠١٩

المصدر: RT