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السفارة البريطانية في الدوحة توجه تنبيها هاما للقطريين

أخبار العالم العربي

السفارة البريطانية في الدوحة توجه تنبيها هاما للقطريين
Reuters Stringer
الدوحة
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وجهت السفارة البريطانية في الدوحة، تنبيها إلى المواطنين القطريين يقول إن خدمة منظومة الإعفاء الإلكتروني من تأشيرة الدخول إلى بريطانيا، قد تتوقف مؤقتا خلال أول أيام عيد الفطر.

وعزت السفارة هذا الإجراء، لتحديث الخدمات الإلكترونية التي تقدمها، ولفتت إلى أنه سيستغرق 24 ساعة في أول أيام عيد الفطر، أي الرابع أو الخامس من يونيو.

المصدر: RT

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