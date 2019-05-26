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صحيفة: قطر تسعى لشراء حصة في نادي "ليدز يونايتد" الإنكليزي

الرياضة

صحيفة: قطر تسعى لشراء حصة في نادي
Reuters Jason Cairnduff
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ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الإنكليزية نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركة قطر للاستثمارات الرياضية دخلت في مفاوضات لشراء حصة في نادي "ليدز يونايتد" الإنكليزي لكرة القدم.

وقالت الصحيفة إن قطر للاستثمارات الرياضية، وهي شركة حكومية تملك نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، ترغب في الحصول على حصة مسيطرة في "ليدز يونايتد" بصفقة قد تكون بوابة قطر لدخول كرة القدم الإنكليزية.

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ونقلت عن مصادرها: "ستدخل قطر للاستثمارات الرياضية كرة القدم الإنكليزية، و"ليدز" هو النادي الذي وقع عليه الاختيار. قطر كانت تتطلع لدخول كرة القدم الإنكليزية خلال آخر عامين".

ووفقا للصحيفة، فإن نادي "ليدز يونايتد" يجري محادثات مع ستة مستثمرين على الأقل.

المصدر: thetimes.co.uk

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