وفاة إمام سابق للحرم النبوي عن عمر ناهز الـ100 عام

وافت المنية الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، الإمام السابق للمسجد النبوي الشريف أمس الاثنين في المدينة المنورة، عن عمر ناهز المئة عام.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أنه سيصلّى على الشيخ الحمد اليوم الثلاثاء وسيتم دفنه في مقبرة الشمال بمدينة الرياض.

العلاّمة الحمد ولد في مصر عام 1921، ودرس في كلية الشريعة بالأزهر، ثم عمل مدرسا في مصر لمدة 10 سنوات، ثم عيّن مدرسا في معهد بريدة العلمي بعد انتقاله إلى المملكة، ثم مدرسا بكليتي الشريعة واللغة العربية في الرياض.

بعد أن أمضى حياته في طلب العلم ونشره وتأليف العديد من الكتب ..



وفاة العالم الجليل عبدالقادر شيبة الحمد وسيصلى عليه عصر غداً الثلاثاء بجامع الملك خالد بأم الحمام. pic.twitter.com/MiZ0fvZi4w — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٢٧ مايو ٢٠١٩

وانتقل الحمد إلى المدينة المنورة، وأمّ المصلين بالمسجد النبوي في شهر رمضان في صلاة التهجد عامي 1986 و1988، ودرس بالمسجد النبوي تفسير القرآن الكريم لمدة 14 عاما.

المصدر: وسائل إعلام سعودية