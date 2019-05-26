 
مباشر

صحيفة الشرق الأوسط: أمريكا تشتبه بفصيلين عراقيين في استهداف سفارتها ببغداد

أخبار العالم العربي

صحيفة الشرق الأوسط: أمريكا تشتبه بفصيلين عراقيين في استهداف سفارتها ببغداد
Reuters Ahmed Jadallah
العاصمة العراقية بغداد أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lwfi

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مسؤول أمني عراقي رفيع، قوله إن واشنطن تتهم فصيلين عراقيين في استهداف سفارتها في المنطقة الخضراء ببغداد الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر أن "الأمريكيين أبلغوا بغداد بأنهم قد يضطرون لاعتقال أفراد الفصيلين في العراق، في حال ثبت تورطهما في قصف السفارة، على غرار ما يجري مع جماعات القاعدة في اليمن، وأماكن أخرى".

ونوه المصدر، إلى أن الفصيلين، هما "كتائب سيد الشهداء"، و"كتائب الإمام علي".

يشار إلى أن صاروخا سقط قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، الأسبوع الماضي، دون إحداث أي خسائر.

وتحدثت مصادر مطلعة عن استنفار قوات الأمن العراقية قرب المنطقة الخضراء، التي تحتضن مقرات الأجهزة الحكومية وسفارات الدول الأجنبية، بعد حادث سقوط الصاروخ.

إقرأ المزيد
سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد
سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان لها، أن صاروخا من نوع "كاتيوشا" سقط وسط المنطقة الخضراء، وأن القوات الأمنية عثرت عقب إجراء عمليات البحث والتفتيش على منصة الإطلاق.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا