صحيفة الشرق الأوسط: أمريكا تشتبه بفصيلين عراقيين في استهداف سفارتها ببغداد

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مسؤول أمني عراقي رفيع، قوله إن واشنطن تتهم فصيلين عراقيين في استهداف سفارتها في المنطقة الخضراء ببغداد الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر أن "الأمريكيين أبلغوا بغداد بأنهم قد يضطرون لاعتقال أفراد الفصيلين في العراق، في حال ثبت تورطهما في قصف السفارة، على غرار ما يجري مع جماعات القاعدة في اليمن، وأماكن أخرى".

ونوه المصدر، إلى أن الفصيلين، هما "كتائب سيد الشهداء"، و"كتائب الإمام علي".

شكوك أميركية تحوم حول فصيلين عراقيين باستهداف السفارة في بغدادhttps://t.co/AnbmDGl5tq — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) 26 мая 2019 г.

يشار إلى أن صاروخا سقط قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، الأسبوع الماضي، دون إحداث أي خسائر.

وتحدثت مصادر مطلعة عن استنفار قوات الأمن العراقية قرب المنطقة الخضراء، التي تحتضن مقرات الأجهزة الحكومية وسفارات الدول الأجنبية، بعد حادث سقوط الصاروخ.

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وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان لها، أن صاروخا من نوع "كاتيوشا" سقط وسط المنطقة الخضراء، وأن القوات الأمنية عثرت عقب إجراء عمليات البحث والتفتيش على منصة الإطلاق.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط