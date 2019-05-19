سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

أفادت مصادر محلية عراقية، مساء اليوم الأحد، بسقوط صاروخ قرب مقر السفارة الأمريكية لدى بغداد.

وذكرت مصادر لـ"RT" أن صاروخا سقط قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، مضيفة أن صافرات إنذار انطلقت من داخل المبنى.

وتحدثت المصادر عن استنفار قوات الأمن العراقية قرب المنطقة الخضراء، التي تحتضن مقرات الأجهزة الحكومية وسفارات الدول الأجنبية، بعد حادث سقوط الصاروخ، حيث بدأت بتفتيش جميع الأحياء القريبة من الموقع.

بدورها، أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي أن صاروخا من نوع "كاتيوشا" سقط وسط المنطقة الخضراء دون إحداث أي خسائر.

وتواصل الجهات الأمنية التحقيق في الحادث لمعرفة مصدر انطلاق الصاروخ، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن المسؤولية عن الهجوم.

وفي غضون ذلك، أعلن قائد عمليات بغداد، الفريق الركن جليل الربيعي، العثور على منصة إطلاق الصاروخ الذي استهدف به مجهولون المنطقة الخضراء.

ونقلت "وكالة أنباء العراق" عن قائد عمليات بغداد قوله إنه تم "العثور على منصة إطلاق صاروخ الكاتيوشا أمام الجامعة التكنولوجية قرب طريق محمد القاسم السريع"، ويبعد هذا الموقع كيلومترات معدودة فقط عن المنطقة الخضراء.

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية