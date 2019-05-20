اتهمت فيها ابنة القرضاوي.. تأييد إخلاء سبيل 9 متهمين بقضية "تمويل إرهاب" في مصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، تأييد إخلاء سبيل 9 متهمين بتمويل الإرهاب في القضية رقم 316 لسنة 2016، والتي اتهمت فيها ابنة يوسف القرضاوي وآخرون.

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وواجه الـ 9 تهمة ارتكاب عدة جرائم تضمنت "تولي قيادة وانضمام لجماعة الإخوان" و"استهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة" و"الإخلال بالنظام العام" و"تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهم بذلك".

كما وجهت المحكمة اتهامات أخرى وهي "مد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، وتمويل أنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، في 16 مايو، تجديد حبس 6 متهمين بتمويل الإرهاب، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية التي اتهمت فيها، علا القرضاوي، وزوجها حسام الدين علي وآخرون.

المصدر: الأهرام المصرية