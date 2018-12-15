القضاء المصري يجدد حبس ابنة القرضاوي وزوجها 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، يوم السبت، تجديد حبس علا القرضاوي ابنة يوسف القرضاوي وزوجها حسام الدين علي وآخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تمويل الإرهاب.

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كما قررت المحكمة السماح لأهالي جميع المتهمين بالزيارة عقب نهاية الجلسات سواء في قضايا التجديد أو القضايا الموضوعية.

ويواجه المتهمان تهمة ارتكاب عدة جرائم تضمنت "تولي قيادة وانضمام إلى جماعة الإخوان التي تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الحكم والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة"، بحسبما ذكره موقع "اليوم السابع" المصري.

كما ذكر الموقع ذاته أن حسام خلف زوج ابنة يوسف القرضاوي، والمحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية، سبق اتهامه في قضية تحالف دعم الجماعة، وكان عضوا بالهيئة العليا لـ"حزب الوسط"، وصدر قرار بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات في شهر مارس من العام الماضي.

واعتقلت قوات الأمن المصرية المتهمين بعد ورود بلاغ يفيد بانضمامهم لجماعة أسست على خلاف القانون.

المصدر: موقع "اليوم السابع"