الأردن: نقف بكل إمكاناتنا مع الإمارات في التصدي لأي تهديد لأمنها واستقرارها

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال لقاء مع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، وقوف الأردن إلى جانب الإمارات في التصدي لأي تهديد لأمنها واستقرارها.

وذكرت الخارجية الأردنية أن الصفدي أجرى، اليوم الأحد، في أبو ظبي، محادثات مع بن زايد، "تناولت المستجدات الإقليمية وآليات تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين".

وأكد الوزيران، بحسب البيان، "عمق علاقات البلدين الاستراتيجية التي تتطور بشكل مستمر وفي جميع المجالات برعاية مباشرة من قيادتي البلدين الشقيقين"، مشددين على "تضامن الأردن والإمارات الكامل في مواجهة جميع التحديات" وعلى أن "أمنهما واستقرارهما واحد".

وأفاد البيان بأن الصفدي أكد، في هذا السياق، أن "الأردن يقف بكل إمكاناته إلى جانب دولة الإمارات الشقيقة في التصدي لأي تهديد لأمنها واستقرارها"، مثلما شدد على ذلك العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، خلال اتصاله مع ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأسبوع الماضي، "بعد العملية التخريبية التي استهدفت 4 سفن مدنية في مياه الإمارات الإقليمية".

أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi اليوم محادثات مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آلِ نهيان @ABZayed وزير الخارجية والعلاقات الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تناولت المستجدات الإقليمية وآليات تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين. pic.twitter.com/BHfDJIjrdb — Sufyan Qudah سفيان القضاة (@Squdah) 19 мая 2019 г.

وبحث الوزيران، حسب الخارجية الأردنية، التطورات في منطقة الخليج، التي "يشكل أمنها ركيزة للاستقرار الإقليمي والدولي".

وشددا على "ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول العربية، وعلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يفرض أن تقوم العلاقات الإقليمية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مؤكدين "استمرار التنسيق والتشاور إزاء الأوضاع في المنطقة، وسبل حل الأزمات التي تواجهها بما يخدم مصالحهما المشتركة والقضايا العربية".

وأعلنت الخارجية الإماراتية، في 12 مايو، أن 4 سفن شحن تجارية، بينها سعوديتان وإماراتية وأخرى نرويجية، تعرضت لعمليات تخريب قرب المياه الإقليمية، خلال إبحارها عبر الخليج باتجاه ميناء الفجيرة، على الساحل الشرقي للإمارات (70 ميلا بحريا عن مضيق هرمز) وبالقرب من مياه إيران.

المصدر: RT