قال رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ، حمد بن جاسم آل ثاني، إن رئيس الوزراء البحريني الأمير، خليفة بن سلمان آل خليفة، صاحب مواقف ثابتة فهو لا يتلون بالصداقة أو بالعداء حسب الأجواء.

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وأضاف بن جاسم في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في موقع "تويتر" أن خليفة بن سلمان كان "خصما عنيدا دافع عن بلده أثناء الخلاف بين قطر والبحرين (حول الحدود البحرية) بكل ما أوتي من قوة، وهذا حقه ويُحترم لموقفه الوطني لبلاده".

وأشار إلى أنه "عندما انتهى الخلاف كانت علاقاته مع قطر متوازنة وطبيعية دون اندفاع أو انكماش".

وتابع بن جاسم: "كانت مواقفه أثناء الخلاف وبعد الخلاف تدل على الرصانة والثقة"، مستذكرا موقف الأمير البحريني خليفة بن سلمان عندما مثل بلاده في القمة التي وقع فيها الاتفاق للذهاب إلى محكمة العدل الدولية، الذي كان "حازما وعنيدا لصالح بلاده".

شهادة للتاريخ ان صاحب السمو الملكي الأمير خليفه بن سلمان هو صاحب مواقف ثابتة فهو لا يتلون بالصداقة او بالعداء حسب الأجواء ولكنه كان خصم عنيد دافع عن بلده اثناء الخلاف بين قطر والبحرين بكل ما أوتي من قوة وهذا حقه ويُحترم لموقفه الوطني لبلاده. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) 18 mai 2019

وأكد الشيخ حمد بن جاسم على احترامه لرئيس الوزراء البحريني منذ ذلك اليوم "لأنه يدل على وطنيته العالية"، مشيرا إلى أن الأمير خليفة بن سلمان "ليس بحاجة لشهادتي، وأنا كذلك لست بحاجة أن أقول شيئا لست مقتنعا به".

وختم رئيس الوزراء القطري السابق تغريداته بالقول: "أذكر هذا الموقف عندما رأيت هذه الزوبعة التي قطعا لن تستفيد منها البحرين الشقيقة التي أثيرت في حق هذا الرجل لأنه اتصل بأمير دولة شقيقة تجمعهم الكثير من أواصر القربى".

وعندما انتهى الخلاف كانت علاقاته مع قطر متوازنة وطبيعية دون اندفاع او انكماش ولكن كانت مواقفه اثناء الخلاف وبعد الخلاف تدل على الرصانة والثقة. واذكر موقفه عندما مثل بلاده في القمة التي وقّع فيها الاتفاق للذهاب للمحكمة كان حازم وعنيد لصالح بلاده؛ — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) 18 mai 2019

وأنا احترمه منذ ذلك اليوم لانه يدل على وطنيته العالية. هو ليس بحاجة لشهادتي وأنا كذلك لست بحاجة ان أقول شيء لست مقتنعاً به. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) 18 mai 2019

يذكر أنه في بداية شهر رمضان الجاري جرى اتصال هاتفي مفاجئ من رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والذي قالت المنامة لاحقا إن هذا الاتصال لا يمثل موقفها الرسمي، وارتكز فقط على تبادل التهاني بمناسبة حلول الشهر المبارك.

أذكر هذا الموقف عندما رأيت هذه الزوبعة التي قطعاً لن تستفيد منها البحرين الشقيقة التي اثيرت في حق هذا الرجل لانه اتصل في امير دولة شقيقة تجمعهم الكثير من اواصر القربى. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) 18 mai 2019

وكان هذا الاتصال الهاتفي هو الأول لأمير قطر الشيخ تميم مع أي من المسؤولين البحرينيين منذ قطع العلاقات بين البلدين، مع استمرار الأزمة الخليجية ومقاطعة الحكومة القطرية من قبل السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

المصدر: RT